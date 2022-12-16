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Радченко: «Марокко вполне может завоевать бронзовые медали»

16 Декабря 2022 • 19:27 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
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Через 21 ч. 50 мин.

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от поединка за третье место на ЧМ-2022, в котором встретятся сборные Хорватии и Марокко.

«Многое зависит от психологической подготовки к игре. Хорваты - более опытная команда, но мне кажется, Марокко вполне может завоевать бронзовые медали», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Напомним, что Хорватия и Марокко встречались на групповой стадии мундиаля. В том матче была зафиксирована ничья со счетом 0:0.

Матч за третье место состоится в субботу, 17 декабря, начало – 18:00 по московскому времени.

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Сборная Хорватии Дмитрий Радченко Сборная Марокко
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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