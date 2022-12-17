Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Хорватии и Марокко.

«У меня больше симпатии к Марокко. Хорватам слишком везло. Они прошли по пенальти Японию и Бразилию, уступая в счёте. Марокко мне импонирует больше. Они все ребята игровые с нестандартным мышлением. Марокканцы смелые ребята, и они будут играть первым номером. Они даже не боялись доминировать в игре с Францией. Так что я ставлю на победу Марокко со счетом 2:1.

Хорваты не те сейчас. Они надеются на Модрича. Нет сильной командной игры. Ну и устали они, конечно. Что там говорить, два раза подряд по 120 минут играли. Они сдадут ещё сильнее сегодня, поэтому Марокко выиграет», - сказал Пономарёв.