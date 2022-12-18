Корнаухов: «Хорваты заслужили медали»

На чемпионате мира в Катаре определился обладатель бронзовых медалей, сборная Хорватии обыграла марокканцев и в третий раз в своей истории завоевала медали самого престижного футбольного турнира в мире. Успех хорватской сборной прокомментировал бывший игрок сборной России Олег Корнаухов. Он считает, что хорваты, выбившие из турнира бразильцев, заслужили медали.

- Брозович, Ковачич и Модрич остались, они благодаря своему опыту знают, что и когда нужно делать на футбольном поле, и матч с Бразилией это наглядно показал. В принципе они своим отношением к турниру заслужили медали, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».