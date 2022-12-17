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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Пономарёв: «Матч за третье место нужен, по-другому нельзя определить бронзового призёра»

17 Декабря 2022 • 15:45 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
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Через 2 ч. 1 мин.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мнением о том, стоит ли на чемпионатах мира проводить матч за третье место.

Напомним, сегодня, 17 декабря, в игре за бронзу встретятся сборные Хорватии и Марокко. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Пономарёв считает, что матч за третье место необходим, поскольку иным способом определить бронзового призёра невозможно.

«Можно деревянные или оловянные медали вручать команде, занявшей четвёртое место. Сегодня буду поддерживать марокканцев. Футболисты этой сборной хорошо передвигаются по полю», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Кроме того, эксперт признался, что в завтрашнем финале между Аргентиной и Францией он будет болеть за южноамериканскую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Хорватии Сборная Марокко Владимир Пономарёв
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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