Альтов – о ЧМ-2022: «Нет такого боления, как за наших, если бы они там были»

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Семён Альтов высказался об отсутствии национальной сборной России на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Нет такого боления, как за наших, если бы они там были. Не кричишь, не переживаешь из-за всех сил, но удовольствие получаешь», - приводит слова Альтова «Матч ТВ».

Финальное противостояние мирового первенства состоится уже в ближайшее воскресенье. Между собой встретятся аргентинский коллектив с Лионелем Месси в составе и французская команда, выигравшая титул в 2018 году на мундиале, проходившем в России. Начало поединка – в 18:00.