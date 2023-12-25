​В Аргентине выпустили специальные почтовые марки, посвящённые победе на Кубке Мира

В Аргентине даже спустя год после победы в чемпионате мира продолжают смаковать триумф, достигнутый Лионелем Месси и его «тимуровцами» в Катаре. В честь годовщины победы свое слово решила сказать и Почта Аргентины - там выпустили специальную серию марок, которая напоминает о триумфе 2022 года.

На марках изображены фрагменты матчей триумфального турнира, а также, разумеется, мгновения триумфа - вручения Кубка мира и празднований с самым престижным трофеем во всем футболе.

Напомним, что сборная Аргентины становилась чемпионом мира трижды - в 1978, в 1986 и в 2022 году.