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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​В Аргентине выпустили специальные почтовые марки, посвящённые победе на Кубке Мира

25 Декабря 2023 • 04:19 Комментировать

В Аргентине даже спустя год после победы в чемпионате мира продолжают смаковать триумф, достигнутый Лионелем Месси и его «тимуровцами» в Катаре. В честь годовщины победы свое слово решила сказать и Почта Аргентины - там выпустили специальную серию марок, которая напоминает о триумфе 2022 года.

На марках изображены фрагменты матчей триумфального турнира, а также, разумеется, мгновения триумфа - вручения Кубка мира и празднований с самым престижным трофеем во всем футболе.

Напомним, что сборная Аргентины становилась чемпионом мира трижды - в 1978, в 1986 и в 2022 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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