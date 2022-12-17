Колосков: «В матче против Франции марокканцы доминировали на поле»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал главную сенсацию катарского чемпионата мира.

«Кто удивил больше всех? Думаю, что марокканцы, мне очень понравилась эта сборная. На старте турнира они играли сугубо на результат, примитивно, но в плей-офф они раскрылись с другой стороны. В матче против Франции они вообще доминировали на поле, больше владели мячом, остро атаковали», — заявил чиновник в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, при большем опыте и классе марокканцы могли бы пробиться и в решающий поединок турнира.

Сборная Марокко стала первой африканской командой, пробившейся в полуфинал главного международного турнира. В матче за третье место «атласские львы» встретятся с Хорватией.