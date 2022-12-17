Кучаев оценил игру Влашича на ЧМ в Катаре

Футболист ЦСКА Константин Кучаев высказался об игре полузащитника сборной Хорватии Николы Влашича.

«Я сильно переживал за Никси, хотел, чтобы он больше играл. Он большой молодец», — приводит слова Кучаева Metaratings.

Игрок заявил, что не знает, почему у Влашича не получилось ярко показать себя в сборной, он является индивидуально сильным футболистом, но, наверное, выпадал из командной игры.

Помимо этого Кучаев сказал, что считает сборную Хорватии фаворитом в матче за третье место с Марокко, но кто лучше подготовится, тот и станет обладателем бронзовых медалей.

Матч между Хорватией и Марокко состоится сегодня, 17 декабря, начало — в 18:00 по мск.