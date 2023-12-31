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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​В Иране освободили испанского болельщика, не дошедшего пешком на катарский Мундиаль

31 Декабря 2023 • 22:38 Комментировать

Хорошая новость на Новый Год - в Иране освободили пропавшего более года тому назад Сантьяго Санчеса. Испанский болельщик решил отправиться пешком на катарский чемпионат мира, стартовав еще в январе 2022 года.

Путь предстоял через полтора десятка стран и долгое время все шло хорошо - пока Санчес, обходивший неспокойную Сирию, не попал на границу Ирана с Ираком. Там его следы потерялись, после чего выяснилось, что попал в  плен к курдским ополченцам, проживающих на территории четырех стран, среди которых и Иран с Ираком.

Весь год испанское министерство иностранных дел напряженно работало для освобождения Санчеса, и вот сейчас это наконец получилось.


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