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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе назвал Месси сукиным сыном

22 Марта 2024 • 13:51 Комментировать

Бывший футболист сборной Аргентины и «ПСЖ» Хавьер Пасторе поведал о том, как нападающий парижан Килиан Мбаппе назвал Лионеля Месси «сукиным сыном».

«Я виделся с Мбаппе через несколько месяцев после финала ЧМ-2022. Тогда я поздравил его с успешным выступлением на мундиале, а он сказал следующее: «Месси, этот сукин сын, победил нас». Он сказал это в шутку, как бы говоря, что Лионель выиграл титул в одиночку», - передает слова Хавьера La Nacion.

Напомним, что сборная Франции уступила Аргентине в финале чемпионата мира. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 3:3, а в серии пенальти были точнее южноамериканцы.

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Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Хавьер Пасторе Килиан Мбаппе ещё теги
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