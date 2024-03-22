Мбаппе назвал Месси сукиным сыном

«Я виделся с Мбаппе через несколько месяцев после финала ЧМ-2022. Тогда я поздравил его с успешным выступлением на мундиале, а он сказал следующее: «Месси, этот сукин сын, победил нас». Он сказал это в шутку, как бы говоря, что Лионель выиграл титул в одиночку», - передает слова Хавьера La Nacion.