Названа возможная зарплата Мбаппе в «Реале»

Ожидается, что ближайшим летом нападающий Килиан Мбаппе сменит «ПСЖ» на «Реал». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание AS, при переезде в Мадрид звёздный форвард согласится на сокращение зарплаты. Мбаппе будет получать в стане «сливочных» около 15 миллионов евро в год «чистыми».

Кроме того, Мбаппе будет обладать 80% имиджевых прав, за счёт чего его доход может почти удвоиться.

Отметим, что 25-летний Килиан Мбаппе может перебраться в «Реал» в статусе свободного агента, ведь его действующий контракт рассчитан до конца июня. За «ПСЖ» Мбаппе играет с сезона 2017/2018.