«Аякс» может вернуть тен Хага, но у клуба есть ещё два варианта

Амстердамский «Аякс» рассматривает вариант с возвращением Эрика тен Хага на пост главного тренера. По информации от De Telegraaf, если нидерландца уволят из «Манчестер Юнайтед» летом, бывший клуб может попытаться вернуть его обратно.

Отмечается, что у «Аякса» есть ещё два кандидата на пост главного тренера. Один из них – бывший наставник «Челси» Грэм Поттер, который недавно отказал амстердамскому клубу. Впрочем, если «Аякс» улучшит финансовое предложение, англичанин может передумать.

Также нидерландская команда рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Ниццы» Франческо Фариоли, которому всего 35 лет.