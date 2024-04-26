Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина

Голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин пользуется спросом на трансферном рынке. Как информирует аккаунт deadlinedaylive, в услугах вратаря заинтересованы несколько клубов.

Заполучить игрока в свои ряды хотят «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария». Срок действующего трудового соглашения между Луниным и «королевским» клубом истекает летом 2025 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 25-летний вратарь провел 20 поединков, в которых пропустил 13 мячей. В 11 играх он сохранил свои владения на замке.