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Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина

26 Апреля 2024 • 11:45 Комментировать

Голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин пользуется спросом на трансферном рынке. Как информирует аккаунт deadlinedaylive, в услугах вратаря заинтересованы несколько клубов.

Заполучить игрока в свои ряды хотят «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария». Срок действующего трудового соглашения между Луниным и «королевским» клубом истекает летом 2025 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 25-летний вратарь провел 20 поединков, в которых пропустил 13 мячей. В 11 играх он сохранил свои владения на замке.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Юнайтед ПСЖ Андрей Лунин трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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