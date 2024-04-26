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«Айнтрахт» выкупил форварда «ПСЖ»

26 Апреля 2024 • 15:12 Комментировать

Нападающий Уго Экитике станет футболистом «Айнтрахта» на постоянной основе.

Как сообщается на официальном сайте немецкого клуба, контракт с футболистом будет действовать до лета 2029 года, а «ПСЖ» получит с продажи своего футболиста 16,5 миллионов евро.

Экитике выступает за «Айнтрахт» с зимы этого года, арендное соглашение было рассчитано до конца текущего сезона.

Нападающий провёл за «Айнтрахт» во всех турнирах 12 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста оценивается в 15 миллионов евро.


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ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Уго Экитике трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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