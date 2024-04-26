«Айнтрахт» выкупил форварда «ПСЖ»

Нападающий Уго Экитике станет футболистом «Айнтрахта» на постоянной основе.

Как сообщается на официальном сайте немецкого клуба, контракт с футболистом будет действовать до лета 2029 года, а «ПСЖ» получит с продажи своего футболиста 16,5 миллионов евро.

Экитике выступает за «Айнтрахт» с зимы этого года, арендное соглашение было рассчитано до конца текущего сезона.

Нападающий провёл за «Айнтрахт» во всех турнирах 12 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста оценивается в 15 миллионов евро.