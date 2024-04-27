«Монпелье» и «Нант» быстро обменялись голами и набрали по очку

В 31-м туре Лиги 1 решивший все вопросы «Монпелье» принимал ведущий борьбу за выживание «Нант». На второй минуте Акор Адамс открыл счет, и это было единственное попадание хозяев в створ. Быстро Маттис Аблин ответил результативным ударом из пределов штрафной. Мостафа Мохамед опасно бил головой, вратарь выручил. Второй тайм получился умиротворенным, и единицы на табло продержались до финального свистка.

«Монпелье» вышел на 11-е место, соперник - 14-й с запасом в четыре очка от стыков.