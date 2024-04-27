«Монпелье» и «Нант» быстро обменялись голами и набрали по очку

В 31-м туре Лиги 1 решивший все вопросы «Монпелье» принимал ведущий борьбу за выживание «Нант». На второй минуте Акор Адамс открыл счет, и это было единственное попадание хозяев в створ. Быстро Маттис Аблин ответил результативным ударом из пределов штрафной. Мостафа Мохамед опасно бил головой, вратарь выручил. Второй тайм получился умиротворенным, и единицы на табло продержались до финального свистка.
«Монпелье» вышел на 11-е место, соперник - 14-й с запасом в четыре очка от стыков.
Протокол игры
|(1:0) Адамс Акор2'
|7'Аблин Маттис (1:1)
Лекомт Бенжамен•Тшато Энзо• 45'Жюльен Кристофер•Модибо Саньян•Минкарелли Дэвин Лукас• 90'Омерагич Бечир•Шотар Жорис69' (Фаяд Халил (69') •Норден Арно• 90'Саванье Тежи 24'90' (Силла Иссиага (90') •Аль-Тамари Мусса69' (Ферри Жордан (69') •Адамс Акор69' (Карамо Янн (69')
Лафон Альбан•Амьен-Аду Кельвен•Кастеллетто Жан-Шарль•Паллуа Николя•Коцца Николя•Сиссоко Мусса• 45'Чиривелья Педро62' (Мутуссами Самуэль (62') •Коко Маркус75' (Бамба Абдул-Кадер (75') •Молле Флоран87' (Траоре Бени (87') •Аблин Маттис87' (Кадевере Тино (87') •Мохамед Мостафа75' (Кёмерт Эрай (75')
Запасные: Аппюа Стредер•Петрич Денис•Дюверн Жан-Кевин•Зезе Натан
26 апреля. Стадион "Стад де ля Моссон".
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