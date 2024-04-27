Энрике – о Беральдо: «Превосходное приобретение, он очень быстро адаптировался в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике похвалил клуб за подписание центрального защитника Лукаса Беральдо.

20-летний игрок был куплен у «Сан-Паулу» в начале января за 20 млн евро. Для бразильца это первый опыт выступления в Европе, что не помешало ему быстро пробиться в стартовый состав парижан.

«Это было отличное подписание. Он совсем молод, он родом из Бразилии, поэтому не знает местного языка, и в команде есть всего один его соотечественник. Впечатляет, как быстро проходит его адаптация. В последнем матче он не сыграл лишь из-за того, что почувствовал боль. Я очень доволен им, превосходное приобретение Луиша Кампуша», – поведал Энрике на пресс-конференции в преддверии поединка Лиги 1 против «Гавра», который пройдёт в субботу.