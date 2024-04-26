Фонсека может уйти из «Лилля» в другой французский клуб

Португальский специалист Паулу Фонсека может покинуть «Лилль» и возглавить другой французский клуб – «Марсель». Об этом рапортуют журналисты Footmercato.

Как отмечает источник, руководство провансальского заинтересовано в услугах специалиста. При этом кандидатура Фонсеки не единственная в шорт-листе «Марселя».

Напомним, что Паулу занял пост рулевого «Лилля» в 2022 году. Под его руководством команда с 52 баллами занимает четвертое место в таблице нынешнего сезона чемпионата Франции. Срок действующего трудового соглашения между португальцем и клубом рассчитан до середины 2024 года.