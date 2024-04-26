Тебас ответил, станет ли Ла Лига менее конкурентной после прихода Мбаппе в «Реал»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном влиянии Килиана Мбаппе на конкуренцию в Ла Лиге.

Звёздный форвард «ПСЖ», судя по всему, перейдёт в мадридский «Реал» после завершения текущего сезона. Предполагается, что подписание француза может сделать мадридский «Реал» слишком явным фаворитом чемпионата.

«Думаю, все находятся в равном положении, если не считать «Реал», который исключительно проводит нынешний сезон. Мы не знаем, станут ли команды сильнее в следующей кампании, но «Реал» – клуб, который обязан бороться за титул», – передают испанские СМИ слова Хавьера Тебаса.

В настоящий момент «сливочные» уверенно лидируют в Ла Лиге и без Мбаппе, опережая «Барселону» на 11 очков за шесть туров до финиша.