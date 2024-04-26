«Кардифф» требует от «Нанта» 120 миллионов евро за «ущерб, нанесённый гибелью Эмилиано Салы»

В прошлом году мы сообщали, что валлийский «Кардифф», выплатив задолженности за трансфер погибшего в загадочных обстоятельствах аргентинского игрока Эмилиано Салы, не отказался от идеи встречного иска в адрес «Нанта».

И вот это время пришло - как уточняет французское издание L'Equipe, «Кардифф» подготовил свою рекламацию - и требует с несчастного «Нанта» целых 120 миллионов евро в качестве «экономического ущерба».

Такую сумму насчитали эксперты компании Analytics FC, которые действовали примерно так, как иные считают и насчитывают до ста миллионов человек потерь для СССР во второй мировой войне - считая и тех, кто мог родиться у погибших, а также детей тех, кто мог родиться у неродившихся сыновей погибших и так далее.

В этом случае посчитали, что с Салой в составе у «Кардиффа» было бы гораздо больше шансов остаться в Премьер-лиге, и все потери, связанные с вылетом из АПЛ, также были включены в счёт «Нанту».

Но французы в долгу не останутся - там уже дали понять, что не только не будут ничего платить, но и потребуют оштрафовать «Кардифф». В общем, ждёт нас увлекательная тяжба...