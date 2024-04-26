Шкриньяр назвал лучший атакующий дуэт в мире

«В настоящий момент есть лучший атакующий дуэт. Оба футболиста выступают за «ПСЖ». Я сговорю о Килиане Мбаппе и Усмане Дембеле. Для меня они сейчас лучшие. Они очень сильно помогают команде своими голами и ассистами. С ними классно играть», - передает слова защитника RMC Sport.