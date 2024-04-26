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Шкриньяр назвал лучший атакующий дуэт в мире

26 Апреля 2024 • 06:43 Комментировать

Защитник сборной Словакии и французского «ПСЖ» Милан Шкриньяр рассказал, какой атакующий дуэт считает лучшим в мире на данный момент.

«В настоящий момент есть лучший атакующий дуэт. Оба футболиста выступают за «ПСЖ». Я сговорю о Килиане Мбаппе и Усмане Дембеле. Для меня они сейчас лучшие. Они очень сильно помогают команде своими голами и ассистами. С ними классно играть», - передает слова защитника RMC Sport.

Мбаппе в этом сезоне забил 43 гола и сделал десять ассистов в 43 встречах. Дембеле, в свою очередь, поучаствовал в 37 играх, отметившись пятью голами и 14 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Усман Дембеле Милан Шкриньяр ещё теги
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