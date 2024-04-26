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Диалло: «Неймар – инопланетянин, он не провалился в «ПСЖ»

26 Апреля 2024 • 23:19 Комментировать
ПСЖ
...
Гавр
1 1.32 X 5.40 2 9.00
Через 22 ч. 9 мин.

Бывший футболист «ПСЖ» Абду Диалло высказался о пребывании в клубе Неймара.

Бразилец пополнил ряды парижского гранда в 2017 году, перебравшись из «Барселоны» за рекордные 222 млн евро. Спустя шесть лет игрок был продан в саудовский «Аль-Хиляль» за 90 млн евро.

«Думал, на Неймара были возложены огромные ожидания – возможно, даже слишком огромные для одного человека. Складывалось впечатление, что он должен делать всё в одиночку.

Мы можем критиковать его за то, что он часто отсутствовал в ключевые отрезки сезона, но он не всегда мог это контролировать. Тем не менее, с точки зрения статистики, вклада в игру, зрелищности и передаваемых эмоций мы не можем говорить о том, что его пребывание в «ПСЖ» получилось провальным.

Я не знаю, видели ли мы когда-либо своими глазами более яркого игрока во Франции, во всём мире. Неймар – инопланетянин», – сказал в интервью Rothen s'enflamme Диалло.

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