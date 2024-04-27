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Рико близок к возобновлению тренировок

27 Апреля 2024 • 00:53 Комментировать

Получивший тяжёлую травму вследствие несчастного случая Серхио Рико близок к возвращению на поле в составе «ПСЖ». Позади долгий период реабилитации, ведь вследствие лечения Рико потерял не менее двадцати килограммов. Как уточняет RMC Sport, в начале апреля врачи, наконец-то, дали добро на возобновление карьеры.

И на фотографиях тренировочных процессов, которые публикует «ПСЖ», уже можно заметить и Серхио. Пока что речь идёт об оценке физических возможностей испанского голкипера.

Рико выступает за «ПСЖ» с 2019 года, но в 2002 он успел поиграть какое-то время за испанскую «Мальорку».


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рико
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