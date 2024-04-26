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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» вручил специальный приз Маркиньосу

26 Апреля 2024 • 02:53 Комментировать

Не так давно бразильский ветеран «ПCЖ» Маркиньос установил новый абсолютный рекорд клуба по количеству сыгранных в его футболке матчей, в 436-й раз появившись на поле в клубной футболке с учётом всех турниров. Маркиньос оставил позади бывшего игрока «ПСЖ» - Жан-Марка Пилоржа.

В связи с этим знаменательным событием руководство клуба решило поздравить Маркиньоса приличествующим образом. Перед матчем с «Лионом» ему вручили специальный приз. Во-первых, владелец клуба Нассер Аль-Хелаифи вручил ему букет цветов, а во-вторых, после этого ему вручили что-то, похожее на Эйфелеву башню, в качестве награды.


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ПСЖ Маркиньос Жан-Марк Пилорж ещё теги
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