«ПСЖ» вручил специальный приз Маркиньосу

Не так давно бразильский ветеран «ПCЖ» Маркиньос установил новый абсолютный рекорд клуба по количеству сыгранных в его футболке матчей, в 436-й раз появившись на поле в клубной футболке с учётом всех турниров. Маркиньос оставил позади бывшего игрока «ПСЖ» - Жан-Марка Пилоржа.

В связи с этим знаменательным событием руководство клуба решило поздравить Маркиньоса приличествующим образом. Перед матчем с «Лионом» ему вручили специальный приз. Во-первых, владелец клуба Нассер Аль-Хелаифи вручил ему букет цветов, а во-вторых, после этого ему вручили что-то, похожее на Эйфелеву башню, в качестве награды.