В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя

Футбольный агент Ненад Портега, который представляет интересы нападающего Шамара Николсона, высказался насчет будущего своего клиента. Контракт игрока принадлежит «Спартаку», но в данный момент он выступает на правах аренды за «Клермон».

«С 1 июля Николсон будет игроком «Спартака». Дальше посмотрим, что будет», - передает слова агента Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Шамар принял участие в 26 поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи. Срок действующего контракта между футболистом и «Спартаком» истекает летом 2026 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в шесть миллионов евро.