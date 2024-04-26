Трансфер центрального защитника стал приоритетом для «Реала» на лето, на радаре – игрок из Лиги 1

Мадридский «Реал» определился с позицией, которая нуждается в срочном усилении в летнее трансферное окно. Учитывая, что Начо Фернандес покинет команду летом, а Давид Алаба вернётся после тяжёлой травмы, «королевский клуб» хочет пригласить нового центрального защитника.

По информации от Relevo, приоритетным кандидатом для мадридской команды является Лени Йоро из «Лилля». 18-летний француз открыт к переезду на «Сантьяго Бернабеу», хотя в его услугах заинтересованы многие другие топ-клубы из разных уголков Европы.

У Йоро летом 2025 года истекает контракт с «Лиллем», поэтому футболиста могут отпустить по скидке. Лени забил два гола в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.