Чеферин: «Зимний чемпионат мира не помог футболу»

Футбольный функционер Александер Чеферин, ныне занимающий пост президента УЕФА, считает, что больше не стоит проводит чемпионат мира зимой.

«Я считаю, что зимний чемпионат мира не помог футболу. Будет неправильно рассматривать вариант его повторения, потому что это создает большую нагрузку на график других турниров и национальных чемпионатов», - передает слова руководителя Kicker.

Напомним, что последний чемпионат мира состоялся в 2022 году с 20 ноября по 18 декабря. Победителем мундиаля стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла Францию в серии пенальти.