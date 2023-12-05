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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Чеферин: «Зимний чемпионат мира не помог футболу»

05 Декабря 2023 • 10:21 Комментировать

Футбольный функционер Александер Чеферин, ныне занимающий пост президента УЕФА, считает, что больше не стоит проводит чемпионат мира зимой.

«Я считаю, что зимний чемпионат мира не помог футболу. Будет неправильно рассматривать вариант его повторения, потому что это создает большую нагрузку на график других турниров и национальных чемпионатов», - передает слова руководителя Kicker.

Напомним, что последний чемпионат мира состоялся в 2022 году с 20 ноября по 18 декабря. Победителем мундиаля стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла Францию в серии пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Чм-2022 Александер Чеферин
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