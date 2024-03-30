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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси рассказал историю про сыновей, случившуюся на ЧМ-2022

30 Марта 2024 • 09:11 Комментировать

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как его сыновья огорчились неудачному старту «альбиселесте» на чемпионате мира – 2022. В первом матче групповой стадии южноамериканцы уступили Саудовской Аравии со счетом 1:2.

«После поражения Матео был весь в слезах. Тьяго пытался успокоить его, объяснив, что если мы одержим победы в оставшихся матчах, то все будет хорошо», - передает слова 36-летнего нападающего Barca Worldwide в социальных сетях.

Напомним, что сборная Аргентины заняла первое место в группе. В итоге Месси и компания стали чемпионами мира, победив в финальном поединке сборную Франции (3:3, 4:2 – по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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