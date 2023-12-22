Месси поссорился с Гомесом из-за жены

Во время чемпионата мира – 2022 произошел конфликт между игроками сборной Аргентины Лионелем Месси и Алехандро Гомесом.

Как информирует газета Marca, причиной стало неуважительное высказывание Гомеса в адрес Антонеллы Рокуццо, жены Месси. Во время празднования одной из побед команда исполняла песни в раздевалке. В тот момент Алехандро выкрикнул «передайте Антонеллу», чем разозлил Месси. Между партнерами по команде на этой почве произошел конфликт.

Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира. В финальном поединке мундиаля, проходившего в Катаре, «альбиселесте» победили Францию (3:3, 4:2 – по пенальти).