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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси поссорился с Гомесом из-за жены

22 Декабря 2023 • 09:30 Комментировать

Во время чемпионата мира – 2022 произошел конфликт между игроками сборной Аргентины Лионелем Месси и Алехандро Гомесом.

Как информирует газета Marca, причиной стало неуважительное высказывание Гомеса в адрес Антонеллы Рокуццо, жены Месси. Во время празднования одной из побед команда исполняла песни в раздевалке. В тот момент Алехандро выкрикнул «передайте Антонеллу», чем разозлил Месси. Между партнерами по команде на этой почве произошел конфликт.

Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира. В финальном поединке мундиаля, проходившего в Катаре, «альбиселесте» победили Францию (3:3, 4:2 – по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Алехандро Гомес Антонелла Рокуццо ещё теги
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