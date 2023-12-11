Эмилиано Мартинес признался, что хотел избить Ромеро в случае удаления в финале ЧМ-2022

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о жёсткой реакции на оборонительные действия Кристиана Ромеро в финальном матче ЧМ-2022 против Франции.

«Я знал о слабом месте Ромеро. Я помню, как в финале против Франции он подкатился под Мбаппе обеими ногами. Мне постоянно приходилось говорить ему, чтобы он прекратил так жестко отбирать мяч. В перерыве я схватил его за футболку и сказал: «Если тебя удалят, то я побью тебя после игры», - рассказал голкипер «Астон Виллы» Star+.

Напомним, что Аргентина выиграла чемпионат мира - 2022, пройдя Францию в финале в серии пенальти. Мартинес был признан лучшим вратарём катарского мундиаля.