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Эмилиано Мартинес признался, что хотел избить Ромеро в случае удаления в финале ЧМ-2022

11 Декабря 2023 • 21:54 Комментировать

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о жёсткой реакции на оборонительные действия Кристиана Ромеро в финальном матче ЧМ-2022 против Франции.

«Я знал о слабом месте Ромеро. Я помню, как в финале против Франции он подкатился под Мбаппе обеими ногами. Мне постоянно приходилось говорить ему, чтобы он прекратил так жестко отбирать мяч. В перерыве я схватил его за футболку и сказал: «Если тебя удалят, то я побью тебя после игры», - рассказал голкипер «Астон Виллы» Star+.

Напомним, что Аргентина выиграла чемпионат мира - 2022, пройдя Францию в финале в серии пенальти. Мартинес был признан лучшим вратарём катарского мундиаля.

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Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес Кристиан Ромеро ещё теги
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