Месси рассказал о конфликте с ван Галем

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил о конфликте с главным тренером сборной Нидерландов Луи ван Галем. Специалист в одном из интервью заявил, что нападающий слабо отрабатывает в защите.

«Не могу сказать, что я был сильно разозлен. Это немного похоже на ситуацию с Левандовски. Мне не нравится, когда люди неуважительно относятся к соперникам за пределами поля. Я никогда таким не занимался. Ван Галь сделал это специально, такие вещи мне не нравятся», - передает слова 36-летнего игрока ESPN.

Напомним, что Аргентина одолела Нидерланды в серии послематчевых пенальти – 4:3. Игровое время завершилось вничью – 2:2.