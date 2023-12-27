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​Дзанетти: «Месси сделал для титула чемпиона мира более, чем кто-либо ещё»

27 Декабря 2023 • 02:16 Комментировать

Бывший капитан аргентинской сборной и миланского «Интера» Хавьер Дзанетти считает, что Лионель Месси сделал для победы в Мундиале больше, чем кто-либо еще из игроков национальной команды. По словам Дзанетти, он до сих пор в беседах с Лионелем вспоминает тот турнир.

- Иногда разговариваем с Месси, вспоминаем тот чемпионат. Лионель сделал больше, чем кто-либо еще, для этого титула, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.

Напомним, что аргентинская сборная трижды в своей истории выигрывала чемпионат мира - в 1978, в 1986 и 2022 годах. Следующий чемпионат мира пройдет в 2026 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Хавьер Дзанетти Сборная Аргентины ещё теги
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