Месси рассказал, что подумал в финале ЧМ-2022 после хет-трика Мбаппе

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, что почувствовал в моменте, когда в финале чемпионата мира – 2022 команда Франции сравняла счет и перевела встречу в серию пенальти.

«Когда Мбаппе сравнял счет, подумал ли я, что моя мечта ускользает? Нет, никогда такого не делал. Наша команда была полностью уверена в своих силах. Я был уверен, что мы станем чемпионами мира», - передает слова 36-летнего нападающего Barca Worldwide.

Напомним, что игровое время финала чемпионата мира завершилось вничью со счетом 3:3. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки сборной Аргентины – 4:2.