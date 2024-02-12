Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси рассказал, что подумал в финале ЧМ-2022 после хет-трика Мбаппе

12 Февраля 2024 • 07:59 Комментировать

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, что почувствовал в моменте, когда в финале чемпионата мира – 2022 команда Франции сравняла счет и перевела встречу в серию пенальти.

«Когда Мбаппе сравнял счет, подумал ли я, что моя мечта ускользает? Нет, никогда такого не делал. Наша команда была полностью уверена в своих силах. Я был уверен, что мы станем чемпионами мира», - передает слова 36-летнего нападающего Barca Worldwide.

Напомним, что игровое время финала чемпионата мира завершилось вничью со счетом 3:3. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки сборной Аргентины – 4:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Килиан Мбаппе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Моуринью удивил выбором нового клуба Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Левандовски назвал своих лучших друзей в «Барселоне»
Клопп дал ответ «Барселоне» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Февраля
07:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси рассказал, что подумал в финале ЧМ-2022 после хет-трика Мбаппе
07 Февраля
04:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Чемпионскую футболку Эмилиано Мартинеса продали с аукциона за 100 миллионов аргентинских песо
21 Января
05:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Аргентины передала в музей ФИФА нарисованные тактические схемы с ЧМ-2022
31 Декабря
22:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​В Иране освободили испанского болельщика, не дошедшего пешком на катарский Мундиаль
27 Декабря
02:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Дзанетти: «Месси сделал для титула чемпиона мира более, чем кто-либо ещё»
25 Декабря
04:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​В Аргентине выпустили специальные почтовые марки, посвящённые победе на Кубке Мира
22 Декабря
09:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси поссорился с Гомесом из-за жены
16 Декабря
20:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Футболки Месси с ЧМ-2022 могут побить легендарный рекорд Майкла Джордана
11 Декабря
21:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эмилиано Мартинес признался, что хотел избить Ромеро в случае удаления в финале ЧМ-2022
07 Декабря
07:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Скандал в Катаре - спустя год после Мундиаля работники требуют свои бонусы
05 Декабря
10:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чеферин: «Зимний чемпионат мира не помог футболу»
02 Декабря
09:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси рассказал о конфликте с ван Галем
09:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси: «Поражение от Саудовской Аравии спустило Аргентину на землю»
08:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси назвал самую желанную победу в карьере
03:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Месси рассказал, как задели его слова Левандовски по поводу «Золотого мяча-2021»
Все новости
Рекомендуем