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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Скандал в Катаре - спустя год после Мундиаля работники требуют свои бонусы

07 Декабря 2023 • 07:35 Комментировать

Спустя почти год после завершения чемпионата мира в Катаре набирает обороты скандал, связанный с тем, что многие работники, трудившиеся на возведении стадионов (а их, напомним, в некоторых случаях сооружали из морских контейнеров - с тем, чтобы затем разобрать), не получили причитающиеся им бонусы. Пострадавшие в финансовом плане люди (а это более 1100 человек) написали коллективное письмо на имя эмира Тамима бин Хамада бин Халифа аль-Тани, в котором оставшиеся без бонусов люди выразили свое возмущение, сообщает Globoesporte. Теперь осталось узнать, поможет ли вмешательство августейшей персоны удовлетворить требования простых людей.


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