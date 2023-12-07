​Скандал в Катаре - спустя год после Мундиаля работники требуют свои бонусы

Спустя почти год после завершения чемпионата мира в Катаре набирает обороты скандал, связанный с тем, что многие работники, трудившиеся на возведении стадионов (а их, напомним, в некоторых случаях сооружали из морских контейнеров - с тем, чтобы затем разобрать), не получили причитающиеся им бонусы. Пострадавшие в финансовом плане люди (а это более 1100 человек) написали коллективное письмо на имя эмира Тамима бин Хамада бин Халифа аль-Тани, в котором оставшиеся без бонусов люди выразили свое возмущение, сообщает Globoesporte. Теперь осталось узнать, поможет ли вмешательство августейшей персоны удовлетворить требования простых людей.