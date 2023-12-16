​Футболки Месси с ЧМ-2022 могут побить легендарный рекорд Майкла Джордана

Шесть футболок Лионеля Месси, среди которых и та, которая использовалась в финале чемпионата мира 2022 года, продаются на аукционе Sotheby's, и уже достигли цены в 6,5 миллионов американских долларов. Если так пойдет и дальше, то могут быть побиты сразу два рекорда.

Во-первых, футбольный - футболка, в которой выступал Марадона в легендарном матче ЧМ-1986 против сборной Англии, была продана за 7 142 000 фунтов стерлингов, или примерно 8,3 миллиона евро.

А дальше - рекорд, принадлежащий Майклу Джордану. Футболка, в которой он сыграл в финале чемпионата НБА 3 июня 1998 года против «Юты Джаз», в прошлом году была продана за 10 091 000 американских долларов, или 9,26 миллионов евро.