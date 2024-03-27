Месси мог уйти из сборной Аргентины - раскрыты детали

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси заявил о том, что чемпионат мира – 2022 мог стать последним турниром для него в национальной команде.

«Триумф на чемпионате мира был для нас всех настоящим волшебством. Это чувство останется со мной на всю жизнь. Я бы наверняка покинул команду, если бы мы не стали чемпионами. Но, к счастью, у нас это получилось. Мы подарили Аргентине еще один титул», - цитирует 36-летнего футболиста Big Time AS.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины победила Францию (3:3, 4:2 – по пенальти). Месси был признан лучшим игроком мундиаля в Катаре.

Месси обратился к «Барселоне»