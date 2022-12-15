Червиченко: «Марокканцы отлично играли и играют»

Бывший президент подмосковных «Химок» Андрей Червиченко прокомментировал полуфиналы чемпионата мира – 2022.

«Марокканцы отлично играли и играют. Надеюсь, они обыграют хорватов в матче за третье место», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

В то же время футбольный деятель предположил, что абсолютное большинство нейтральных болельщиков хотели, чтобы в финале мирового первенства сошлись аргентинский и французский коллективы.

Поединок Хорватия – Марокко, в котором будет решаться судьба бронзовых медалей, состоится 17 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00. Ровно сутками позже начнётся финальное противостояние катарского соревнования.