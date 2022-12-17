Рамос обратился к Хакими: Завтра ты поймёшь, что стал частью истории

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поддержал своего партнёра по команде и футболиста сборной Марокко Ашрафа Хакими.

Рамос написал в социальной сети, что сегодня грустный день, но завтра Хакими поймет, что стал частью истории, сейчас нужно поднять голову и идти вперед.

Сборная Марокко проиграла в полуфинале чемпионата мира Франции со счетом 0:2. В матче за третье место марокканцы встретятся с Хорватией, игра пройдет сегодня, 17 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией матча можно будет следить на портале LiveResult.