Алдонин: «Матч Хорватия - Марокко станет украшением чемпионата мира»

Экс-игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о поединке между сборными Марокко и Хорватии за третье место на чемпионате мира - 2022.

«Понятно, что хорваты уже были в финале, но марокканцы проявили себя безупречно и здорово. Думаю, этот матч за бронзу тоже будет украшением чемпионата», - передает слова Алдонина издание «Чемпионат».

Матч между хорватами и марокканцами состоится в субботу, 17 декабря. Начало противостояния – в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что команды пересекались на групповой стадии мундиаля. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.