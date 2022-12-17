Хорваты снова повели после гола-красавца от Оршича

Матч за третье место чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре получается результативным. На 43-й минуте хорваты подобрали мяч у штрафной площади сборной Марокко, Матео Ковачич сыграл к левому углу штрафной площади, и Мислав Оршич в касание пробил на исполнение в дальнюю девятку, и мяч от штанги срикошетил в сетку ворот Яссина Буну. Счет стал 2:1 в пользу европейских футболистов.

Напомним, что в самом дебюте поединка команды обменялись голами после ударов Йошко Гвардиола и Ашрафа Дари.

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