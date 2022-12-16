Парфёнов считает, что матч за третье место на ЧМ нужно проводить

Наставник «Родины» Дмитрий Парфёнов высказался о том, стоит ли проводить на чемпионате мира матч за третье место. Специалист считает, что после проигранных полуфиналов команды находятся не в самом лучшем физическом и эмоциональном состоянии.

«Я думаю, что тут больше такой момент для болельщиков. Бронзовые медали получит только одна команда. Нужно играть. Чемпионат мира длинный — его нужно доводить до конца», — цитирует Парфёнова «Чемпионат». По мнению тренера, бронзовая медаль мундиаля — хороший результат для команды.

В матче за третье место сойдутся сборные Хорватии и Марокко, игра пройдет завтра, 17 декабря, начало — в 18:00 по мск.