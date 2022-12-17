Шишкин: Матч за третье место должен проводиться

Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о том, нужно ли проводить матч за третье место на чемпионате мира.

«Я бы не сказал, что матч за третье место не нужен, формат чемпионата мира и чемпионата Европы отличается. Я бы его проводил, потому что он набрал хорошую историю», — приводит слова Шишкина «Чемпионат».

Эксперт отметил, что обычно матчи за третье место проходят с большим количеством забитых мячей. Шишкин считает, что в матче между марокканцами и хорватами результат будет более важен для африканской команды, ведь Хорватия уже играла в финале чемпионата мира.

Матч за бронзовые медали турнира Хорватия – Марокко пройдет сегодня, 17 декабря, начало — в 18:00 по мск.