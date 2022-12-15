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Евгений Бушманов: «Марокканцы практически в каждом матче прыгали выше головы» эксклюзив

15 Декабря 2022 • 12:47 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
17.12 18:00

Футбольный эксперт Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о полуфинальном матче чемпионата мира между Францией и Марокко.

- Как вам матч?

- «Полуфинал получился интересным. Франции пришлось непросто, хотя она была фаворитом в этом матче».

- Ожидали от марокканцев большего в этой игре?

- «Не ожидал большего, но они провели очень сильный матч. Французы быстро открыли счёт. Казалось, что будет похожий полуфинал, как у Аргентины с Хорватией, когда первые достаточно быстро решили все вопросы. А вчера получился упорный матч. Марокканцы сопротивлялись и очень серьёзно давили на соперника».

- Можно ли сказать, что марокканцы прыгнули выше головы?

- «Конечно. И на всём чемпионате в целом. Это было неожиданно. Сначала я не обращал внимания и присматривался, но когда они прошли далеко, я заметил, что это очень организованная команда, которая играла с большим желанием. Она практически в каждом матче прыгала выше головы за счёт невероятного упорства».

- Как вам сухая серия марокканцев, которые практически не пропускали на чемпионате мира?

- «Это очень организованная команда, которая играла все матчи от обороны. Вчера Марокко пропустил первым, поэтому пришлось больше атаковать. До этого их оборону было очень сложно вскрыть. Испанцы не смогли этого сделать, португальцы тоже. Всё очень плотно и компактно, также стоит отдать должное вратарю».

- То есть они и атаковать умеют при необходимости?

- «Да. Моменты у них были, пусть и не много. Если бы класс игроков был чуть повыше, то они бы забили хоть один мяч».

- Франция будет играть в финале с Аргентиной. Сумеет ли команда Дидье Дешама остановить Месси?

 - «Шансы равные. Многие болельщики ждали этого финала, потому что противостояние должно быть интересным. Обе команды в хорошей форме. Месси, Гризманн и Мбаппе сейчас на ходу. Франция – чемпион мира. Будет интересно».

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- Дешам сказал, что Месси на этом турнире очень силён и французы постараются его ограничить. Это возможно?

- «Месси находится в очень хорошей форме. Давно не видел, чтобы он играл с таким огромным желанием в каждом матче и эпизоде. Разве что в начале своей карьеры в «Барселоне». Сейчас видно, что он очень хочет выиграть этот турнир. Партнёры максимально помогают ему. Франция – тоже классная команда, которая на этом турнире показывает высочайший уровень организации игры. Французы заслуженно занимают свои позиции. Сейчас вышли в финал, а до этого выиграли чемпионат. Месси тоже будет непросто завоевать долгожданный титул».

- У Аргентины будет на один день больше для подготовки к финалу. Это даст преимущество?

- «Какое-то преимущество в этом есть. Потому что много матчей уже накапливается. Но играть через три дня – достаточно для восстановления, поэтому французы должны успеть привести себя в нужные кондиции. Это важно и для зрелищности финала».

- За кого будете болеть в финале?

- «Трудно сказать, мне обе сборные нравятся. Я болел за обе эти команды, чтобы они прошли в финал. Посмотрим, кто будет лучше играть».

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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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