Дуймович: «Перишич, Модрич и Ловрен — сенаторы, которые держат сборную Хорватии»

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Хорватии Томислав Дуймович высказался об игре защитника «Зенита» Деяна Ловрена на чемпионате мира в Катаре.

По мнению Дуймовича, 33-летний футболист на мундиале сыграл безупречно, не допустив в шести матчах ни одной ошибки. Кроме того, экс-игрок «Локомотива» отметил вклад Ловрена в развитие своего партнёра по центру обороны хорватской команды Йошко Гвардиола.

«Ловрен — великолепный игрок! Рядом с такими опытными игроками молодые прибавляют. Для меня Перишич, Модрич и Ловрен — сенаторы, которые держат команду», — цитирует Дуймовича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная Хорватии выиграла бронзовые медали прошедшего мундиаля, обыграв в матче за третье место команду Марокко (2:1).