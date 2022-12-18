Радченко назвал причину поражения сборной Марокко в матче за третье место чемпионата мира

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал поражение команды Марокко от Хорватии (1:2) в матче за бронзовые медали чемпионата мира в Катаре.

По мнению эксперта, балканская команда смотрелась предпочтительнее своего соперника и заслужила победу. Радченко отметил накопившуюся усталость у марокканских футболистов, которая и не позволила африканской сборной увезти медали с текущего мундиаля.

«На последний матч Марокко не хватило: нервничали, спорили с судьёй. А это всё около футбольные вещи. Футбол сосредоточен на дисциплине, надо стараться что-то делать, как марокканцы делали в предыдущих матчах», — приводит слова Радченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что чемпионат мира в Катаре завершится сегодня, 18 декабря, финальным матчем между Аргентиной и Францией. Начало этой встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.