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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Радченко назвал причину поражения сборной Марокко в матче за третье место чемпионата мира

18 Декабря 2022 • 12:14 Комментировать
Хорватия
2:1
Марокко
окончен

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал поражение команды Марокко от Хорватии (1:2) в матче за бронзовые медали чемпионата мира в Катаре.

По мнению эксперта, балканская команда смотрелась предпочтительнее своего соперника и заслужила победу. Радченко отметил накопившуюся усталость у марокканских футболистов, которая и не позволила африканской сборной увезти медали с текущего мундиаля.  

«На последний матч Марокко не хватило: нервничали, спорили с судьёй. А это всё около футбольные вещи. Футбол сосредоточен на дисциплине, надо стараться что-то делать, как марокканцы делали в предыдущих матчах», — приводит слова Радченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что чемпионат мира в Катаре завершится сегодня, 18 декабря, финальным матчем между Аргентиной и Францией. Начало этой встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Дмитрий Радченко Сборная Марокко
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