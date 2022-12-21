Шунин поделился мнением об игре Ливаковича на ЧМ-2022

Голкипер российской национальной команды Антон Шунин высказался об игре Доминика Ливаковича на катарском чемпионате мира.

«Я смотрел видео, где Лука Модрич в день матча с Россией говорит Ливаковичу, что он может играть лучше, что ему нужно перестать бояться ошибиться, и тогда он покажет свой топовый футбол. Сейчас он действительно становится классным вратарём», — приводит слова капитана столичного «Динамо» издание Sport24.

По мнению Шунина, лучшие времена Ливаковича в футболке сборной ещё только впереди, поскольку недавний мундиаль придал ему уверенности.

Напомним, что благодаря усилиям своего основного вратаря Хорватия взяла бронзовые медали катарского ЧМ-2022. Ливакович стал героем двух серий пенальти против Японии и Бразилии соответственно.