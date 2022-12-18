Бышовец: «Не думаю, что это был последний шанс сборной Марокко завоевать медали чемпионата мира»

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец высказался о матче за бронзовые медали чемпионата мира, в котором сборная Хорватии обыграла Марокко (2:1).

По мнению специалиста, балканская команда превзошла африканцев тактически, так как наставник хорватов Златко Далич сделал своевременные замены и поменял модель игры. Однако Бышовец выразил уверенность в том, что у марокканцев ещё будет возможность завоевать медали чемпионата мира.

«На протяжении группового этапа и плей-офф сборная Марокко оставила очень хорошее впечатление в моментах организации игры. У африканских команд на сегодняшний день есть много игроков хорошего уровня, выступающих в Европе», — цитирует Бышовца Metaratings.

Отметим, что выход Марокко в полуфинал стал наивысшим достижением для африканских сборных на чемпионатах мира.

Мундиаль в Катаре завершится сегодня, 18 декабря, финальным матчем Аргентина — Франция. Начало — в 18:00 по московскому времени.