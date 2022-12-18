Радченко похвалил хорватов

Бывший российский нападающий Дмитрий Радченко, выступивший в составе российской сборной на чемпионате мира 1994 года, где стал единственным игроком команды помимо Олега Саленко, забивавшим на том турнире, очень хотел увидеть победу сборной Марокко в матче за третье место. Но выиграли бронзовые медали все-таки хорваты, и Радченко теперь хвалит именно их.

- Хорваты — большие молодцы. Наверно, никто не ожидал, что они смогут дойти до полуфинала и быть призером чемпионата. Как команда, действительно, показали очень хороший футбол, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».