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Чухлов — о матче за 3-е место на ЧМ: «Считаю, что такие игры должны быть»

17 Декабря 2022 • 13:27 Комментировать
Хорватия
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Марокко
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Через 3 ч. 37 мин.

Экс-игрок «Зенита» Борис Чухлов ответил на вопрос, нужно ли проводить матч за третье место на чемпионате мира.

«Россия доходила на Евро до полуфинала, но ведь матча за третье место не было, почему так сделали организаторы? Кто это придумал? Считаю, что такие игры должны быть», — заявил Чухлов «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что серебряную медаль команда получает за поражение в финале, а вот бронзу нужно именно выиграть, поэтому нет причин, по которым матч за третье место не должен проводиться.

Бронзовые медали мундиаля разыграют между собой сборные Хорватии и Марокко, встреча пройдет 17 декабря в 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Борис Чухлов
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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