Оршич назвал свой гол Марокко самым ценным в карьере

Форвард сборной Хорватии Мислав Оршич поделился впечатлениями от победы в матче за бронзовые медали чемпионата мира в Катаре. Накануне «шашечные» обыграли команду-сенсацию катарского мундиаля – сборную Марокко – 2:1. Голы в составе команды из бывшей Югославии забили Йошко Гвардиол и сам Оршич.

«Это была захватывающая игра, мы выиграли заслуженно, а я забил самый ценный гол в своей карьере», - цитирует футболиста Index.hr.

Оршич добавил, что посвящает «бронзовый» гол своей семье, которая всегда рядом с ним.

Хорваты взяли медали мундиаля второй раз подряд. В России подопечные Златко Далича завоевали «серебро».

В финале катарского мундиаля отношения выяснят сборные Франции и Аргентины. Главный матч четырёхлетия в мировом футболе состоится 18 декабря в 18:00.