Селюк: «Франция и Англия - лучшие сборные на этом чемпионате мира»

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал выступление финалистов чемпионата мира на турнире.

«Франция и Англия - лучшие сборные на этом чемпионате мира. Аргентине везёт, будем надеяться, что Бог поможет и Месси выиграет», - приводит слова Селюка «Матч ТВ».

Специалист назвал свою четвёрку лучших команд нынешнего соревнования, и расклады там далеко не сходятся с реальными положением дел. Так, по мнению Селюка, в решающем матче турнира должны были сыграть французская и английская команды, а за бронзовые медали между собой нужно было сражаться аргентинцам и бразильцам.